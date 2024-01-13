Легенда советского кино Наталья Селезнева обратилась к врачам из-за ковида

78-летняя Наталья Селезнева обратилась к врачам с жалобами на насморк, кашель и в целом общее плохое самочувствие. Как сообщает КП, это может быть вызвано осложнениями после коронавирусной инфекции.

Звезде советского кино и театра выписаны противовирусные препараты, сейчас она находится дома. Медики считают, что риска развития воспаления легких у нее нет.

Не так давно Наталья Игоревна сломала ногу, и пережила в связи с этим 3 операции.

Издание отметило, что у Селезневой сохранились проблемы с передвижением. В январе 2023-го она появилась на сцене Театра сатиры в инвалидной коляске и не покидала ее до конца представления.