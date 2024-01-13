Родные Селены Гомес пришли в восторг от ее нового избранника

15:00 2024-01-13
Родные Селены Гомес пришли в восторг от ее нового избранника

Близкое окружение певицы заявляет, что певица рядом с музыкантом Бенни Бланко чувствует себя «как дома».

У Селены Гомес с ее новым возлюбленным Бенни Бланко все серьезно. Близкое окружение певицы заявляет, что звезда рядом с ним чувствует себя «как дома». Они также отметили, что семьи пары одобряют их отношения.

Друзья, родные и близкие с обеих сторон их поддерживают и рады видеть то, что может перерасти в длительные отношения, - пересказывает слова инсайдера peopletalk.ru.

Источник также заявил:

Бенни считает Селену невероятной. Он уверен, что она талантливая, искренняя, умная.

Он уважает все то, за что она берется, восхищается ее способностью говорить свою правду и делиться с миром всем тем, через что она прошла.

Селена Гомес свой роман с Бенни Бланко официально подтвердила в начале декабря. 

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