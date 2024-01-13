Даня Милохин в Дубае впервые выйдет на ринг

15:09 2024-01-13
Даня Милохин в Дубае впервые выйдет на ринг

Соперником россиянина станет его коллега из Индии, лайфстайл-блогер Аджмал Хан.

Скандальный российский блогер Даня Милохин проведёт дебютный боксёрский поединок. Соперником молодого человека станет индийский лайфстайл-блогер Аджмал Хан, сообщает spletnik.ru.

Бой коллег состоится в Дубае 16 февраля. У противника Дани есть опыт боя, хотя и не очень удачный. Ранее Хан дрался с подростком-миллионером Рашидом Белхасой, и тот на второй минуте первого раунда отправил его в нокаут.

Ранее Милохин заявлял, что хочет сделать карьеру в ММА и стать профессиональным бойцом. По словам Дани, он много тренируется и даже хочет провести бой с братом Хабиба Нурмагомедова.

Готовиться к бою российский блогер стал осенью 2023 года под руководством тренера Зорика Степаняна.

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