Джаред Лето отказался от блюд звездного шеф-повара и на его глазах съел энергетический батончик

09:50 2024-01-14
Джаред Лето отказался от блюд звездного шеф-повара и на его глазах съел энергетический батончик

Об этом рассказал американский комик Мэй Мартин, утверждающий, что актер и музыкант боится отравления.

Американский комик Мэй Мартин рассказал, как однажды Джаред Лето отказался есть блюдо, приготовленное для него шеф-поваром, отмеченным звездой Мишлен, сообщает yahoo.com.

Лето беспокоился о пищевом отравлении и приготовил себе перекус сам, - уточнил сказал комик.

По словам Мартина, Лето начал есть батончик, который принес с собой, в присутствии шеф-повара.

Я сидел за столом с Джаредом.  В его темных очках и длинных волосах чувствовалось что-то вроде культового лидера, - вспомнил комик.

Там был потрясающий шеф-повар, удостоенный звезды Мишлен. И еда была потрясающей.

Но Лето, который десятилетиями придерживался веганской диеты, воздерживался от прикосновения к тому, что было на тарелке.

В какой-то момент шеф-повар выходит и говорит: "Я надеюсь, вам понравилось блюдо"?

А Джаред Лето говорит: "Я не собираюсь это есть". А мы все такие: "О, хорошо, да", - рассказал он.

Мартин уточнил, что Лето объяснил свой отказ от блюд тем, что "однажды получил пищевое отравление на одном из таких мероприятий", потому решил перестраховаться.

Актер и музыкант достал из кармана энергетический батончик и заявил, что всегда берет его с собой. И съел на глазах у шеф-повара.

К слову, недавно Лето стал объектом мемов в социальных сетях после того, как был замечен сидящим в одиночестве за столиком на воскресной церемонии вручения премии "Золотой глобус".

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