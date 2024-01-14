Новый иммиграционный закон Флориды дает свои негативные плоды

Новый жесткий иммиграционный закон недавно вступил в силу в штате Флорида США. Среди прочих обвинения были предъявлены и мексиканцу Ракелю Лопес Агиларе, отцу двоих детей, сообщает yahoo.com.

Мужчину обвинили в контрабанде за то, что он вез группу кровельщиков в рабочем фургоне с работы в Джорджии. Ему также грозит наказание за мелкое правонарушение за вождение без прав.

Издание напомнило, что иммиграционное законодательство, подписанное губернатором Флориды, запрещает кому бы то ни было перевозить нелегальных иммигрантов в штат.

Среди других ограничений закон налагает штрафы на предприятия Флориды, которые нанимают иммигрантов без документов, и требует указывать вопрос о гражданстве в анкетах пациентов больниц.

Согласно закону, Флорида больше не признает и водительские права, выданные иммигрантам без документов в других штатах.

Но после того, как ураган "Идалия" опустошил некоторые районы штата, некоторые предприятия заявили, что закон вызвал нехватку работников и замедлил восстановление Флориды.