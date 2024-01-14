Сыгравшая главную героиню фильма «Барби» Марго Робби решила больше не сниматься в кино

Австралийская актриса Марго Робби потрясла поклонников тем, что решила взять паузу в актерской карьере, сообщает Deadline.

По словам звезды, после съемок «Барби» она занималась продюсированием и пока не готова вернуться к актерской деятельности.

Вероятно, на некоторое время мне следует исчезнуть с экрана. Если бы я стала слишком рано сниматься еще в одном фильме, все бы сказали: "Опять она? Мы все лето на нее смотрели!" - считает актриса.

Ззнаменитость сегодня ассоциируется с персонажем стереотипной куклы. Но на ее счету есть и другие яркие роли, сыгранные задолго до «Барби». Она снялась в таких лентах, как «Волк с Уолл-Стрит», «Отряд самоубийц», «Тоня против всех», «Фокус».