Валерий Леонтьев шокировал зрителей своим видом в Дубае

Валерий Леонтьев из поля зрения поклонников исчез два года назад.

Как сообщает kp.ru, певец тяжело болел и все это время находился в своем доме в Майами.

На днях он впервые после 2022-го года спел свой знаменитый "Дельтоплан" на закрытой вечеринке в Дубае.

Корреспонденты издания отмечают, что звезда был заметно похудевшим и немного пошатывался. Пел сам, без фонограммы.

По данным СМИ, гонорар Леонтьева составил около 10 миллионов российских рублей, на сцене тот пробыл меньше часа.