Валерий Леонтьев шокировал зрителей своим видом в Дубае

Валерий Леонтьев из поля зрения поклонников исчез два года назад.
Как сообщает kp.ru, певец тяжело болел и все это время находился в своем доме в Майами.
На днях он впервые после 2022-го года спел свой знаменитый "Дельтоплан" на закрытой вечеринке в Дубае.
Корреспонденты издания отмечают, что звезда был заметно похудевшим и немного пошатывался. Пел сам, без фонограммы.
По данным СМИ, гонорар Леонтьева составил около 10 миллионов российских рублей, на сцене тот пробыл меньше часа.
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