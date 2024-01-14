Умер звезда фильма «Елки» артист Адылбек Атыхаев

О смерти актера Адылбека Атыхаева сообщила пресс-служба кинокомпании Bazelevs, сообщает starhit.ru. Причины смерти звезды пока не названы.

Актер получил широкую известность благодаря эпизодической роли дворника в серии «Елок». В одной из частей франшизы Атыхаев вжился в образ мужчины, который убирал Кремлевскую набережную и написал на снегу ставшей знаменитой фразу: «На Деда Мороза надейся, а сам не плошай».

12 января скончался Адылбек Атыхаев. Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным, близким и друзьям. Адыл был нашим коллегой и товарищем, он посвятил более 20 лет жизни работе в кинокомпании Bazelevs. Светлая ему память! - написала пресс-служба компании.

Знаменитый дворник сыграл во второй, третьей и пятой частях кинофраншизы.