На фоне ударов по Йемену США заявили, что не ищут конфликта с Ираном

США “не ищут конфликта с Ираном”, заявил Белый дом после ночных авиаударов по повстанцам-хуситам в Йемене. Такая мера была предпринята для того, чтобы остановить их нападения на судоходство в Красном море.

Как сообщает telegraph.co.uk, представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби предостерег повстанцев от ответных атак.

Хуситы, тем не менее, поклялись его нанести. Военный представитель группировки заявил, что нападения не останутся “без наказания или возмездия”.

ВВС Америки уточнили, что американские и британские силы нанесли удары по более чем 60 целям в 16 местах после того, как хуситы провели кампанию ракетных атак и ударов беспилотников по судоходству в Красном море в ответ на войну в Газе.

Прогрессивные демократы в США осудили решение Джо Байдена ударить по объектам хуситов в Йемене как “неконституционное”.

Мистер Кирби сказал:

Мы не ищем конфликта с Ираном. Мы не стремимся к эскалации, и для этого нет причин, кроме того, что произошло за последние несколько дней.

Ранее министр иностранных дел Великобритании лорд Кэмерон заявил, что авиаудары посылают Ирану “очень четкий сигнал”.