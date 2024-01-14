В Турции упали продажи домов из-за резкого роста стоимости недвижимости

Согласно данным Турецкого статистического института, продажи жилья в стране за первые 10 месяцев 2023 года снизились на 14,3 процента в годовом исчислении.

Давление на рынок жилья Турции усилилось из-за продолжающегося кризиса стоимости жизни, высокой инфляции и притока перемещенных лиц в результате разрушительного землетрясения, обрушившегося на страну в феврале, уточняет agbi.com.

С января по октябрь 2023-го продажи ипотечных домов в Турции упали на 31,2 процента по сравнению с 2022-м годом.

Руководитель отдела оценки и консультирования CBRE в Турции Зейнеп Синем Конча:

Из-за того, что банки сужают свои кредитные возможности и проводят политику высоких процентных ставок, шансов купить дом с использованием ипотеки практически нет.

Согласно августовскому отчету Центрального банка Турции, индекс цен на жилую недвижимость в июне вырос на 95,9 процента по сравнению с предыдущим годом.

Средняя цена за единицу жилья в июне составила 24 598,6 турецких лир (818 долларов) за квадратный метр.

Цены на жилье в Стамбуле выросли на 85,1 процента по сравнению с предыдущим годом. В Анкаре - на 106 процентов, а в Измире - на 100 процентов.

Продажи жилья иностранцам за 10 месяцев текущего года снизились на 44,4 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Больше всего домов (713) в октябре купили граждане России. За ними следуют иранцы (235), немцы (152) и украинцы (138).