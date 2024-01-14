В Москве скончался поэт Лев Рубинштейн, которого накануне сбила машина

Поэт и библиограф Лев Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 76 лет. Об этом два дня назад написали журналистки Виктория Ивлева и Маша Слоним, но дочь поэта и НИИ скорой помощи Склифосовского тогда эту новость опровергли.

Но 14 января, семья подтвердила, что Лев Рубинштейн скончался.

Мой папа Лев Рубинштейн, сегодня умер, – написала в соцсетях лингвист и переводчик Мария Рубинштейн.

Льва Рубинштейна 8 января в Москве на улице Образцова сбила машина, напоминает mk.ru.

63-летний водитель, по предварительным данным, не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом. Водителя задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело.

Как оказалось, в 2023 году он 19 раз нарушал Правила дорожного движения.

Лев Рубинштейн получил тяжелые травмы и с того момента находился в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в очень тяжелом состоянии. У него диагностировали переломы и черепно-мозговую травму.