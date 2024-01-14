Из самолета выпал пассажир на рейсе в Дубай

Необычное ЧП произошло в аэропорту Торонто, сообщает gazeta.ru.

Пассажир готовившегося к взлету авиалайнера Air Canada открыл двери и выпал на взлетно-посадочную полосу. Мужчина получил травмы.

Как уточняет издание, пассажир прошел в хвост лайнера, чтобы открыть дверь аварийного выхода. Он упал на взлетно-посадочную полосу с большой высоты.

Путешественнику потребовалась медицинская помощь.

Рейс, на борту которого было 319 пассажиров, в итоге задержали на шесть часов.