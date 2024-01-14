Пенсионер из России отдал 2,4 миллиона молодой знакомой за совместный тур на Мальдивы, но та исчезла

73-летний житель города Пушкино познакомился с 38-летней дамой и отдал ей 2,4 миллиона российских рублей (около 30 тысяч долларов), рассчитывая на совместный отдых на Мальдивах, сообщает gazeta.ru.

Пенсионер решил отправиться с молодой знакомой в путешествие. Та рассказала ему о друзьях, которые занимаются организацией туров в красивые уголки планеты, и мужчина отдал подруге свои сбережения.

Однако приятельница будто забыла про данные жителю Пушкино обязательства.

Когда мужчина снова с ней связался, мошенница заявила, что якобы деньги забрали грабители, но в полицию идти отказалась

Позже девушка вообще перестала отвечать на звонки пенсионера. В итоге он понял, что обманут, и обратился в полицию. Аферистку разыскивают.