На юге Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль

Власти Исландии объявили на полуострове Рейкьянес режим чрезвычайной ситуации. Причиной стало извержение вулкана, которое было спрогнозировано еще несколько месяцев назад, сообщает news.ru.

Как уточняет издание, жители расположенного поблизости города Гриндавик были эвакуированы еще минувшей осенью, а сам город частично обесточен.

Сообщается также, что открывшаяся ранее трещина в земле продолжает расширяться.

Чтобы выяснить точное место извержения, оценить уровень опасности, в сторону вулкана вылетели вертолеты экстренных служб.

Гражданская оборона в то же время повысила внутренний режим региона с уровня опасности до ЧС.