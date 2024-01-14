Человечество готовится к встрече более страшной пандемии, чем COVID-19

Человечество скоро встретится с так называемой «болезнью X», сообщает lenta.ru со ссылкой на World Economic Forum.

Ожидается, что загадочная болезнь войдет в повестку дня на встрече ВЭФ в швейцарском Давосе, которая пройдет с 15 по 19 января 2024 года. Участники намерены обсудить меры противодействия инфекции.

«Болезнь X» получила такое название из-за абстрактности заболевания. ВОЗ включила «болезнь Х» в список приоритетных заболеваний еще в 2018-м году. Такое решение принято с тем, чтобы ускорить и усилить исследования патогена, который потенциально может привести к новой пандемии.

Утверждается, что «Х» в названии означает «неожиданность». Так, например, было и с штаммом SARS-CoV-2, вызвавшим COVID-19. Многие эксперты предполагали, что в 2020-м именно он стал для человечества новой «болезнью X», - пишет издание.

Сейчас, в начале 2024-го года, ВОЗ отмечает, что новая болезнь способна вызвать в 20 раз больше смертей, нежели COVID-19.