Усы тренера американской национальной футбольной лиги Энди Рида покрылись сосульками во время игры команд в Канзас-Сити

Температура воздуха в Канзас-Сити опустилась до минус 25 градусов по Цельсию.

Не удивительно, что усы тренера по американскому футболу, главного тренера команды «Канзас-Сити Чифс» Энди Рида во время субботнего матча плей-офф между "Майами Долфинс" и "Канзас Сити Чифс" покрылись льдом, сообщает yahoo.com.

Камеры на протяжении всего первого тайма неоднократно увеличивали изображение усов главного тренера "Канзас-Сити" в качестве импровизированного барометра холодных условий.

Замерзшие усы на лице Рида были результатом четвертой игры в истории НФЛ, которую команды вели более, чем в спартанских условиях холода. В начале матча температура колебалась около -4 градусов, но потом градус упал до - 27, - уточняет издание.

Тем не менее, игры НФЛ переносить не стали. Болельщиков холод тоже не испугал.

В итоге матча победу одержала команда «Канзас-Сити Чифс», обыграв "Майами Долфинс" со счетом 26:7.