Успенская пожаловалась, что чуть не потеряла дочь из-за наркотиков

5 лет назад Татьяна Плаксина попала в ужасную аварию, потеряв несколько зубов, сломав челюсть и ребра, получив множественные ушибы и иные травмы.

Восстановить внешность помогла пластика, но стресс сделал свое подлое дело.

Татьяна пребывала в состоянии тяжелой депрессии, связалась с плохой компанией, став употреблять наркотики.

Звездная мать Плаксиной рассказала, что в ее окружении были люди, советовавшие ей в то время поставить на дочери крест и жить будто ее нет.

Успенская от наследницы отказываться не стала. Она отвоевала у жизни своего ребенка.

Плаксина победила зависимость и обрела веру в себя. 34-летняя Татьяна стала певицей, а о прошлой жизни вспоминает, как о ночном кошмаре.