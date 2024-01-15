Маковецкий рассказал, как фанатка пыталась его увести от жены, уговаривая бросить все и уехать с ней в Италию

Во время прогулки с известным артистом девушка показала ему фото своего особняка в Италии, куда умоляла отправиться вместе с ней.

Сергей Маковецкий отметил, что, если бы он был нечистоплотной личностью, то мог бы воспользоваться наивной поклонницей.

Актер ответил отказом на предложение фанатки, убедив ее, что она любит не его, а его экранные образы.

Отметим, что Маковецкий женат на Елене Демченко, с которой счастлив в браке. Елена старше своего избранника, но тот души не чает в возлюбленной.