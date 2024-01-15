Потоки лавы ожившего вулкана в Исландии добрались до рыбацкого городка

Извержение вулкана произошло в воскресенье на юго-западе Исландии, потоки расплавленной лавы достигли окраин небольшого рыбацкого городка.

Как уточняет yahoo.com, в результате этого уже загорелись несколько домов. Фонтаны расплавленной породы и дыма извергались из трещин в земле на обширной территории, простирающейся до города Гриндавик. Но, как известно, город был эвакуирован заранее и людям ничего не угрожает.

Ничьим жизням ничего не угрожает, хотя инфраструктура может оказаться под угрозой, - заявил президент Исландии Гудни Йоханнессон.

В последние недели власти возвели барьеры из земли и камня, чтобы попытаться предотвратить попадание лавы в Гриндавик, расположенный примерно в 40 км юго-западу от столицы Рейкьявика, но последнее извержение прорвало оборону города.

Это - второе извержение вулкана на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии менее чем за месяц и пятая вспышка с 2021 года.

В прошлом месяце, 18 декабря, в вулканической системе Сварценги началось извержение. Оно последовало за полной эвакуацией месяцем ранее 4000 жителей Гриндавика и закрытием Голубой лагуны, популярного туристического места, - пишет издание.

По данным местных властей, за последние недели, до возобновления субботнего приказа об эвакуации, более 100 жителей Гриндавика вернулись в свои дома.

Исландия, которая по размерам примерно равна американскому штату Кентукки, может похвастаться более чем 30 действующими вулканами, что делает североевропейский остров главным местом для вулканического туризма, привлекающего тысячи любителей острых ощущений.