Потоки лавы ожившего вулкана в Исландии добрались до рыбацкого городка

09:33 2024-01-15
Потоки лавы ожившего вулкана в Исландии добрались до рыбацкого городка

В результате несколько домов в Гриндавике загорелись, но жителей из города эвакуировали заранее, им ничего не угрожает.

Извержение вулкана произошло в воскресенье на юго-западе Исландии, потоки расплавленной лавы достигли окраин небольшого рыбацкого городка.

Как уточняет yahoo.com, в результате этого уже загорелись несколько домов. Фонтаны расплавленной породы и дыма извергались из трещин в земле на обширной территории, простирающейся до города Гриндавик. Но, как известно, город был эвакуирован заранее и людям ничего не угрожает.

Ничьим жизням ничего не угрожает, хотя инфраструктура может оказаться под угрозой, - заявил президент Исландии Гудни Йоханнессон.

В последние недели власти возвели барьеры из земли и камня, чтобы попытаться предотвратить попадание лавы в Гриндавик, расположенный примерно в 40 км юго-западу от столицы Рейкьявика, но последнее извержение прорвало оборону города.

Это - второе извержение вулкана на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии менее чем за месяц и пятая вспышка с 2021 года.

В прошлом месяце, 18 декабря, в вулканической системе Сварценги началось извержение.

Оно последовало за полной эвакуацией месяцем ранее 4000 жителей Гриндавика и закрытием Голубой лагуны, популярного туристического места, - пишет издание.

По данным местных властей, за последние недели, до возобновления субботнего приказа об эвакуации, более 100 жителей Гриндавика вернулись в свои дома.

Исландия, которая по размерам примерно равна американскому штату Кентукки, может похвастаться более чем 30 действующими вулканами, что делает североевропейский остров главным местом для вулканического туризма, привлекающего тысячи любителей острых ощущений.

Наталья Гончарова
11:38

Наталья Гончарова

Выступление Лолиты не состоится в Новосибирске

Выступление Лолиты не состоится в Новосибирске

Лолита Милявская должна была выступить 2 апреля в ДК Железнодорожников, а 31 марта – в Доме ученых СО РАН российского города Новосибирск. Стало известно, что апрельский концерт знаменитости отменен.
Наталья Гончарова
11:30

Наталья Гончарова

Айза, которую обвиняют в употреблении наркотических веществ, отрицает данный факт

Айза, которую обвиняют в употреблении наркотических веществ, отрицает данный факт

Экс-супруга рэпера Алексея Долматова, блогер Айза, не стала скрывать, что не так давно надорвалась. У нее был сильнейший нервный срыв.
Наталья Гончарова
11:18

Наталья Гончарова

Корнелюк обругал коллег, которые делают ставку на эпатаж

Корнелюк обругал коллег, которые делают ставку на эпатаж

Исполнитель и композитор Игорь Корнелюк огорчен тем, что очень многие его коллеги нацелены не на творчество, а на хайп.
Наталья Гончарова
11:07

Наталья Гончарова

Певцов сообщил, что в Госдуме приняли решение "маркировать" выступления под фонограмму

Певцов сообщил, что в Госдуме приняли решение "маркировать" выступления под фонограмму

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов утверждает, что законопроект о "маркировке" концертов под фонограмму будет принят в текущем году.
Светлана Игнатьева
10:52

Светлана Игнатьева

Наташа Королева рассказала об увеличении своей груди

Наташа Королева рассказала об увеличении своей груди

Певица призналась, что у нее в пятьдесят лет грудь выросла сразу на два размера, это могло случиться из-за колебания веса.
Наталья Гончарова
10:49

Наталья Гончарова

Выступления Галкина в Таиланде не состоятся, так как местные власти запретили мероприятия

Выступления Галкина в Таиланде не состоятся, так как местные власти запретили мероприятия

Известно, что выступления комика Максима Галкина отменены в городах Паттайя и Пхукет, которые являются известными в Таиланде курортами.
Наталья Гончарова
10:37

Наталья Гончарова

Дочь Пересильд была вынуждена наблюдаться у психолога после участия в сериале «Слово пацана»

Дочь Пересильд была вынуждена наблюдаться у психолога после участия в сериале «Слово пацана»

14-летняя Анна Пересильд, сыгравашая Айгуль в сериале «Слово пацана», обратилась к психологу, чтобы избежать звездной болезни.
article_image 11:03

Действительно ли растительное молоко полезнее обычного

Это невозможно отрицать: растительное молоко является популярным продуктом питания в продуктовых магазинах. Рассмотрим его особенности.

article_image 10:45

Новое средство от болезни Альцгеймера ускоряет удаление бляшек из мозга

Новое средство для лечения болезни Альцгеймера продемонстрировало потенциал в первых испытаниях на людях.

article_image 10:11

Неудачный полицейский рейд отправил 17-месячного мальчика в больницу

Семья из Огайо утверждает, что случай с ошибочной идентификацией личности привел к тому, что полиция провела рейд в их доме, отправив 17-месячного малыша в отделение интенсивной терапии.