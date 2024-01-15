Fitch из-за растущего госдолга понизило рейтинг Египта

Агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта Египта в иностранной валюте в связи с возросшими финансовыми рисками и растущим государственным долгом, сообщает agbi.com.

Понижение рейтинга отражает возросшие риски для внешнего финансирования Египта, макроэкономической стабильности и траектории и без того высокого государственного долга, - говорится в отчете рейтингового агентства.

Медленный прогресс в проведении реформ, включая задержку с переходом к более гибкому режиму обменного курса и обзорами программ Международного валютного фонда подорвали доверие к политике обменного курса.

Правительство столкнется со значительным увеличением сроков погашения внешнего долга до 8,8 миллиарда долларов в финансовом году, который заканчивается в июне 2024 года, - считает агентство.

Тем не менее, рейтинговое агентство ожидает, что поступления от туризма, Суэцкого канала и восстановление денежных переводов помогут удовлетворить потребности в финансировании за счет увеличения импорта.

Fitch пересмотрело прогноз на стабильный с негативного, надеясь, что реформы, включая приватизацию, замедление реализации мегапроектов и корректировку обменного курса, ускорятся после президентских выборов в декабре.