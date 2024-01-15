Внебрачный сын Семчева сообщил, как складываются его отношения со звездным отцом

Павла Александру Семчеву родила Татьяна Можина, когда он вернулся из армии. Тогда молодые люди жили вместе.

Узнав об интересном положении сожительницы, Александр бросил ее.

Когда Татьяна родила наследника, Семчев признал его и платил алименты, но коммуницировать с сыном желания не изъявлял.

Парень не раз пытался наладить контакт с биологическим родителем, но тщетно.

Павел не держит зла на артиста, не теряя надежды, что когда-нибудь у него проснутся отцовские чувства.

В 2019 году у Павла родилась дочь Валерия, но Семчев знакомится с внучкой не приезжал, но на фото и видео с девочкой отвечает: “Ой, моя конфетка и принцесса”.