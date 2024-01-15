Звездный хирург Тимур Хайдаров на рейсе Дубай-Москва спас жизнь пассажирке

Пластический российский хирург Тимур Хайдаров оказал помощь пассажирке Карине на борту самолета, летевшего из Дубая в Москву. У пассажирки резко упало давление, и она стала задыхаться, пишет starhit.ru.

По словам женщины, ей резко стало плохо, и она не знала, что делать и как себе помочь. Испугались в этот момент родственники Карины, бортпроводники, случайные попутчики.

У меня упало давление, пропали вены, и пульс. Пальцы и руки онемели. Началась сильная тахикардия, просто задыхалась, не могла больше дышать. Каждый вдох давался все сложнее, казалось, что вот-вот остановится сердце. Помню одно: кто-то взял за руку и сказал: „Не бойся, я врач“. Дали кислородную маску, - рассказала женщина.

Хайдаров измерил давление пассажирки, дал ей необходимые препараты и оказал психологическую помощь. Доктор долгое время не отходил от пациентки, пока ее состояние не улучшилось.

В соцсетях Карина заверила, что теперь чувствует себя хорошо. Она дала обещание последовать рекомендациям и обратиться к психологу за помощью.