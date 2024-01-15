Vacio обвинил Орлову в скандале вокруг голой вечеринки

По заверениям Vacio и его адвоката, Ольга Орлова, спрятав лицо под никабом, сняла и поделилась в Сети роликом, где с полового органа рэпера стягивают носок.

Орловой при этом нет ни на снимках, ни на видео.

Юрист музыканта утверждает, что Васильев не снимал данный ролик, так как был в кадре, не размещал его в Сети, так как не имел к нему доступа.

Мобильный певца исследовали по поводу такого контента, но ничего незаконного не обнаружили.

Адвокат Васильева будет ходатайствовать о проведении дополнительной экспертизы.