Vacio обвинил Орлову в скандале вокруг голой вечеринки

По заверениям Vacio и его адвоката, Ольга Орлова, спрятав лицо под никабом, сняла и поделилась в Сети роликом, где с полового органа рэпера стягивают носок.
Орловой при этом нет ни на снимках, ни на видео.
Юрист музыканта утверждает, что Васильев не снимал данный ролик, так как был в кадре, не размещал его в Сети, так как не имел к нему доступа.
Мобильный певца исследовали по поводу такого контента, но ничего незаконного не обнаружили.
Адвокат Васильева будет ходатайствовать о проведении дополнительной экспертизы.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__