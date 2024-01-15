Сын пропавшего рэпера Sir-J уверен, что отец погиб на пожаре

Сын рэпера Сергея Булавинцева, которого поклонники знают, как Sir-J уверен, что в сгоревшем доме в Подмосковье нашли останки именно его отца. Назначенную экспертизу Денис Василенко считает формальностью.

Семья звезды не стала дожидаться результатов и организовала похороны, сообщает 5-tv.ru.

Результаты экспертизы будут готовы лишь пару дней. Уже все опознали, и это точно он. Экспертиза всего лишь формальность, — сказал сын рэпера.

Рэпер перестал выходить на связь 30 декабря 2023 года. За день до этого мужчина вернулся в Москву после концерта в Калининграде и поехал на дачу в поселок Видное.

Музыкант несколько дней находился в розыске. Его искали следователи и волонтеры.