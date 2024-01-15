Дочь Пересильд была вынуждена наблюдаться у психолога после участия в сериале «Слово пацана»

Анна Пересильд не стала скрывать, что опасается звездной болезни, так как встречалась с такими "пациентами", которые пугали своим неадекватным поведением.

Откровениями по поводу девочка поделилась в интервью Лауре Джугелия на Ютуб-канале Fametime TV.

С людьми, страдающими звездной болезнью, Анна встречалась из-за своих известных всем матери и отца (актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя).

Пересильд-младшая обращает внимание, что сниматься в сериале "Слово пацана" стала без протекции родителей.