Дочь Пересильд была вынуждена наблюдаться у психолога после участия в сериале «Слово пацана»

Анна Пересильд не стала скрывать, что опасается звездной болезни, так как встречалась с такими "пациентами", которые пугали своим неадекватным поведением.
Откровениями по поводу девочка поделилась в интервью Лауре Джугелия на Ютуб-канале Fametime TV.
С людьми, страдающими звездной болезнью, Анна встречалась из-за своих известных всем матери и отца (актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя).
Пересильд-младшая обращает внимание, что сниматься в сериале "Слово пацана" стала без протекции родителей.
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