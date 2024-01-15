Выступления Галкина в Таиланде не состоятся, так как местные власти запретили мероприятия

Концерты Максима Галкина были запланированы в Паттайе 24 января и Пхукете 25 января.

В Паттайе концерт пародиста должен был пройти на базе отеля Royal Cliff, но начальство заведения отказалось от его проведения.

В Пхукете Галкин должен был выступать в отеле Royal Phuket City Hotel, но и там не срослось.

Местные власти Таиланда не приемлют того, что артисты затрагивают политику в своих выступлениях.

Известно, что стоимость билетов на шоу Галкина в Таиланде составляла от 8 500 до 16 000 на российские рубли.