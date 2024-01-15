Наташа Королева рассказала об увеличении своей груди

Наташа Королева во время съемок нового шоу на ТНТ «Конфетка» призналась, что у нее грудь выросла на два размера, сообщает kp.ru.

В соцсетях звезда выложила видеоролик, где девушка-гример колдует над ее декольте. Наташа рассказывает в это время о трансформациях, которые случились с ее грудью. По словам певицы, он вырос до пятого размера.

Девочкам, переживающим за маленькие сиськи, хочу сказать: не волнуйтесь. В 50 лет сиськи вырастают. У меня на два размера. DD, реально, я в шоке, - сообщила 50-летняя Королева.

Не исключено, что грудь у артистки выросла из-за колебания веса. Певица не раз признавалась, что ей очень трудно сохранить стройность и ограничивать себя в еде, но она старается. Она также регулярно занимается на тренажерах.