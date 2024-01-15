Певцов сообщил, что в Госдуме приняли решение "маркировать" выступления под фонограмму

Дмитрий Певцов объяснил, что при использовании фонограммы исполнитель "присутствует на сцене не полностью".
Артист подчеркнул, что коллеги должны быть честными со своей аудиторией.
Депутат обратил внимание, что организация выступления с применением фонограммы стоит в разы дешевле, чем при воспроизведении живого звука, по этой причине стоимость билетов на такие мероприятия должна быть более низкой.
Подобный проект пытались принять еще в 2013 году, но попытка не увенчалась успехом, так как ГК РФ слишком широко трактует понятие фонограммы.
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