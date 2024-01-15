Корнелюк обругал коллег, которые делают ставку на эпатаж

Игорь Корнелюк не отрицает, что экстравагантный образ с перьями артиста виден издалека, но считает, что многие коллеги достигли потолка творчества и не двигаются дальше.

Некоторые артисты, по словам музыканта, страдая от звездной болезни, считают себя не превзойденными и стоят на месте.

Ранее Корнелюк объяснял, что не участвует в "Песне года", так как у него пропал интерес к этому мероприятию.

Композитор отметил, что в подобные игры ему играть надоело, а потому он туда не рвется и заявок на участие не подает.