Айза, которую обвиняют в употреблении наркотических веществ, отрицает данный факт

Айза рассказала, что встретилась с человеком, который заставил ее рыдать 2 часа.

После у звезды Сети возникла дикая злость, из-за чего она кричала, била руками и ногами по подушкам.

Хейтеры тут же стали обвинять блогера в наркотической зависимости, о чем сообщает издание super.ru.

Айза тут же опровергла подобные домыслы в рамках собственного Телеграм-канала, заявив, что никогда не пробовала запрещенные вещества и намерена продолжать в том же духе.

Она назвала себя просто чокнутой, таким образом объяснив свое странное поведение.