Суд не удовлетворил иск Крида к Мизулиной

Известно, что ни Егор Крид, ни и его представитель на суде не были и не объяснили тот факт, почему подали 2 одинаковых иска, но в разные судебные инстанции.

В Одинцовском суде сообщили, что в мае прошлого года Крид заявил против Екатерины Мизулиной, призвав госструктуру защитить его честь, достоинство, репутацию. Данный иск и рассматривается сейчас по существу.

Будет проведена экспертиза, на этот период слушания по делу остановлены.

Известно, что Мизулина сделала заявление об исполнителе, который посчитал его оскорблением и ложью.

Мизулина в феврале прошлого года подала на Крида в ФАС и Роскомнадзор из-за незаконной рекламы онлайн-казино и букмекерских контор.