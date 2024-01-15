В Кемерово отменен концерт певицы Марины Суханкиной

Экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина отменила свой концерт в Кемерово, сообщает gazeta.ru.

Выступление было запланировано на 12 марта 2024 года в кемеровской филармонии. Причины его отмены неизвестны.

Уже купившие билеты зрители смогут вернуть за них деньги.

Платеж обещают вернуть на банковскую карту автоматически, а если поклонники купили билет в кассе филармонии, можно за возвратом обратиться туда.