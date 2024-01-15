Во время прощания с актером Юрием Соломиным разгорелся скандал

12:19 2024-01-15
Во время прощания с актером Юрием Соломиным разгорелся скандал

Одна из пожилых поклонниц очень шумно отстаивала свое место в зале, тем самым нарушив атмосферу молчания.

Церемония прощания с легендой российского кино и театра Юрием Соломиным проходит довольно неспокойно, пишет mk.ru.

Издание отмечает, что общее благоговейное молчание и поминальная музыка не помешали одной из зрительниц, решившей отстоять свое место в зале любой ценой, устроить склоки одну за другой.

По задумке организаторов, "рядовые" поклонники должны были подойти к гробу и потом двигаться к выходу, потому что места действительно немного. Но одна пожилая дама осталась возле выхода - там, где разместили журналистов.

Просьбу вести себя тише женщина игнорировала и начинала шуметь в ответ на попытки вывести её из зала.

Полиция не вмешивалась, однако подобающая событию атмосфера была нарушена, - пишет издание.

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