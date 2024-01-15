Врач Джозеф Салхаб назвал полезные для здоровья кишечника напитки

Худеть и наслаждаться вкусными напитками - это вполне реально, считает врач-гастроэнтеролог Джозеф Салхаб. По словам специалиста, черный кофе, зеленый чай, а также смеси из свежих фруктов и овощей способствуют снижению веса и здоровью кишечника.

В зеленом чае содержатся катехины, мощные антиоксиданты. Он полезен и для кишечника, и для печени, — цитирует эксперта rambler.ru.

А черный кофе - ускоряет метаболизм, борется с ожирением печени, что снижает риск возникновения онкологии.

Овощи и фрукты для смузи эксперт советует выбирать, исходя из содержащихся в них полезных веществ - например, антиоксидантов.

Но при этом подчеркнул, что никакие напитки не способны сами по себе творить чудеса. А в некоторых случаях могут быть и вовсе противопоказаны. Потому, прежде, чем их готовить, надо посоветоваться с лечащим врачом.