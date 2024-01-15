В университет США зачислили двух «цифровых студентов»

Госуниверситет Ферриса в Мичигане проведёт уникальный эксперимент, предложенный доцентом Кейси Томпсон. Согласно задумке, к студентам-людям присоединятся два ИИ-сокурсника - Энн и Фрай.
И это не роботы, а - искусственный интеллект в чистом виде. С одногруппниками он будет взаимодействовать через микрофоны, компьютеры, динамики. Специализацию Энн и Фрай будут выбирать себе сами, сообщает rambler.ru.
ИИ-студенты в ходе учебного процесса вместе с людьми будут слушать лекции, обсуждать текущие вопросы и выполнять задания.
Мы надеемся, что, как и в случае с другими студентами, они продолжат свой образовательный опыт настолько, насколько смогут.
Мы учимся буквально на ходу и позволяем ИИ-студентам выбирать курсы, которые те будут посещать, - так прокомментировал свою инициативу Томпсон.
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