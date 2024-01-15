Родные Делона судятся из-за здоровья звездного родителя

Младший наследник Алена Делона Ален-Фабьен обвинил родную сестру Аннушку в использовании неведения отца и его слабости в корыстных целях.

Также помощница Делона Хироми Роллен заявила в прокуратуру на его наследников с обвинением тех в попытке убийства звездного родителя.

13 января медик по постановлению прокурора округа Монтаржи, наведался в поместье знаменитого актера, чтобы дать оценку его состоянию здоровья.

Результаты проверки не озвучиваются, но юрист, представляющий интересы знаменитости и его старшего наследника Антони, уже их успела обжаловать.

Адвокат звездного семейства обратила внимание, что при медосвидетельствовании была Аннушка, отвечавшая на вопросы вместо артиста. По этой причине законность процедуры под вопросом.