Родные Делона судятся из-за здоровья звездного родителя

Младший наследник Алена Делона Ален-Фабьен обвинил родную сестру Аннушку в использовании неведения отца и его слабости в корыстных целях.
Также помощница Делона Хироми Роллен заявила в прокуратуру на его наследников с обвинением тех в попытке убийства звездного родителя.
13 января медик по постановлению прокурора округа Монтаржи, наведался в поместье знаменитого актера, чтобы дать оценку его состоянию здоровья.
Результаты проверки не озвучиваются, но юрист, представляющий интересы знаменитости и его старшего наследника Антони, уже их успела обжаловать.
Адвокат звездного семейства обратила внимание, что при медосвидетельствовании была Аннушка, отвечавшая на вопросы вместо артиста. По этой причине законность процедуры под вопросом.
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