Мария Шарапова купила имение за 11 миллионов долларов рядом с особняком Меган Маркл

Теннисистка Мария Шарапова стала хозяйкой особняка в городе Монтесито округа Санта-Барбара. Это - один из самых престижных районов на Западном побережье США, где селятся многие знаменитости.

Как уточняет spletnik.ru, именно там живут Кэти Перри и герцоги Сассекские.

Бывшая первая ракетка мира приобрела дом у вдовы магната в области недвижимости, бывшего совладельца бейсбольного клуба "Чикаго Уайт Сокс" и команды НБА "Чикаго Буллз" Роберта Лури.

Энн Лури изначально выставила ценник в 13 миллионов долларов, но Шарапова сумела сторговаться до 11 миллионов долларов. Издание пишет, что прославленная теннисистка платила наличными.

Новый дом Шараповой находится в уединённом уголке. Его спроектировал его известный архитектор Локвуд де Форест-младший. В особняке 5 спален, он построен в 1949 году. Территория поместья - 13 тысяч квадратных метров.

О завершении спортивной карьеры Мария Шарапова заявила в феврале 2020 года. В том же году она обручилась с британским аристократом Александром Гилксом. В 2022-м у них родился сын Теодор.

Состояние Шараповой Forbes оценивает в 220 миллионов долларов.