Гуф обвинил сестру и экс-супруг в намерении ограбить его

Алексей Долматов (Гуф) пожаловался, что Айза не только намерена через 11 лет после развода судится с ним по поводу алиментов, но еще и настраивает против отца сына Сэма.

Юлию же Королеву рэпер обвиняет в отказе от общения с ним при общей дочери. Она уехала на виллу в Таиланде, чтобы быть дальше от бывшего, заблокировала его во всех соцсетях, удаляя попутно негативные комментарии в свой адрес.

Сестра же музыканта, Ольга Долматова, частенько наживалась на нем, будучи его концертным директором. Родственница в сговоре с одной из бывших хотела направить брата на реабилитацию, получив при этом кучу денег.

По словам Долматова, реабилитация планировалась в Сибири в течение полугода, а в этом случае он должен был оплатить неустойку за все отмененные выступления.