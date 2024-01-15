Лолита призналась, что намерена выйти замуж по предсказанию экстрасенса

Лолита Милявская рассказала, что приятель в лице блогера Антона S прислал ей ролик гадания на картах таро по поводу судьбы знаменитости.

Певица обратила внимание, что делится моментами предсказания, которые ее тронули.

Она разместила в Сети отрывки видео, где блогер со своей родительницей обсуждают селебрити. В рамках этой беседы родственники назвали Лолиту артисткой, "вышедшей в тираж".

В ролике звучали предсказания о том, что Милявская очень скоро покинет РФ и пойдет в ЗАГС с очередным возлюбленным.

Знаменитость отметила, что замуж не собирается, но не против этого при наличии достойного варианта.

По поводу отъезда из российского государства, певица заверила, что не намерена уезжать.