Долина сообщила, чуть не умерла со страха, встретившись с акулой во время отдыха на Мальдивах

Лариса Долина рассказала, что до наступления шторма она с дочерью Ангелиной и внучкой Сашей успела поплавать на коралловых рифах, насладившись наблюдением за красивыми животнымии.

Не обошлось и без экстремальных ситуаций, когда отдыхающие плыли на лодке к рифам, акула проплыла совсем близко с ними.

Певица и ее родственницы разглядели плавник хищницы, захлебнувшись от страха.

Долина отметила, что отдых планировала давно, так как нуждалась в перезагрузке. Даже в отпуске знаменитость намерена работать.

Ее дочь Ангелина трудится у звезды концертным директором.