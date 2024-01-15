Долина сообщила, чуть не умерла со страха, встретившись с акулой во время отдыха на Мальдивах

Лариса Долина рассказала, что до наступления шторма она с дочерью Ангелиной и внучкой Сашей успела поплавать на коралловых рифах, насладившись наблюдением за красивыми животнымии.
Не обошлось и без экстремальных ситуаций, когда отдыхающие плыли на лодке к рифам, акула проплыла совсем близко с ними.
Певица и ее родственницы разглядели плавник хищницы, захлебнувшись от страха.
Долина отметила, что отдых планировала давно, так как нуждалась в перезагрузке. Даже в отпуске знаменитость намерена работать.
Ее дочь Ангелина трудится у звезды концертным директором.
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