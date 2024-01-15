Орлова отреагировала на обвинения Vacio в скандале вокруг голой вечеринки

Ольга Орлова назвала обвинения Николая Васильева в свой адрес фантазиями, предупредив, что за клевету в РФ предусмотрена ответственность.

Исполнительница напомнила, что ей, как и другим известым личностям, не удалось избежать негативных последствий после участия в скандальной вечеринке.

Vacio, отбывающий сейчас второй административный арест, обвинил бывшую вокалистку "Блестящих" в нагнетаниии скандала вокруг мероприятия.

Он утверждает, что именно Ольга распространила компроментирующие ролики с голой вечеринки в Сети. Речь идет о видео, где с Vacio стягивают носок, оставляя его обнаженным.