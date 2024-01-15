Джигурда заявил, что не намерен приносить извинения Волочковой за эротический ролик

14:37 2024-01-15
Джигурда заявил, что не намерен приносить извинения Волочковой за эротический ролик

Никита Джигурда заявил, что не распространял эротического видео с участием Анастасии Волочковой и ему не за что перед ней извиняться.

"Эротическое кино", где предстали пьяные Анастасия Волочкова и Никита Джигурда, вызвало шквал негодования в сердцах соотечественников.

Люди требуют лишить горе-актеров всех званий. После публикации ролика в аккаунте Джигурды, Волочкова заявила, что не давала на это добро, заявив, что артист ей больше не друг.

Актер же заявил, что виноватым себя не чувствует и прощения теперь уже у экс-приятельницы просить не намерен.

Он назвал обвинения балерины смешными и ошибочными, заявив, что не делился видео закрытой репетиции постановки для взрослых.

Джигурда предполагает, что сама Волочкова могла это сделать, чтобы привлечь внимание к своей персоне.

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
17:44

Наталья Гончарова

Жизнь крошечного кролевства Бруней замерла на 10 дней из-за свадьбы принца Абдулы Матина

Жизнь крошечного кролевства Бруней замерла на 10 дней из-за свадьбы принца Абдулы Матина

Бруней — государство, экспортёр нефти. Оно является одним из самых богатых и обеспеченных стран мира.
Наталья Гончарова
17:18

Наталья Гончарова

Глава фонда Teenage Cancer Trust Роджер Долтри убежден, что ученые не хотят изобретать лекартсво от рака

Глава фонда Teenage Cancer Trust Роджер Долтри убежден, что ученые не хотят изобретать лекартсво от рака

Роджер Долтри признал, что светила науки не желают находить средство от рака по той причине, что боятся остаться без работы.
Светлана Игнатьева
17:17

Светлана Игнатьева

В Британии кошка научилась прогнозировать приступы эпилепсии у своей хозяйки

В Британии кошка научилась прогнозировать приступы эпилепсии у своей хозяйки

Персидская кошка в доме жительницы Англии появилась в 4 месяца, и перед приступами хозяйки не оставляет женщину одну ни на минуту.
Светлана Игнатьева
17:06

Светлана Игнатьева

Семенович ушиблась, упав на лед в Лужниках во время мастер-класса по фигурному катанию

Семенович ушиблась, упав на лед в Лужниках во время мастер-класса по фигурному катанию

Звезда при этом все равно вернулась к зрителям и спела несколько песен, заметив, что очень давно не стояла на коньках
Наталья Гончарова
17:01

Наталья Гончарова

Крушение воздушного шара в Аризоне привело к гибели 4 человек

Крушение воздушного шара в Аризоне привело к гибели 4 человек

Сотрудники полиции информировали, что 14 января произошло крушение воздушного шара в пустыне в Элое (Аризона), приведшее к гибели 4 человек и тяжелому ранению еще одного.
Светлана Игнатьева
16:58

Светлана Игнатьева

Комику Руслану Белому предъявили иск на 15 миллионов российских рублей

Комику Руслану Белому предъявили иск на 15 миллионов российских рублей

Православный активист Александр Морозов требует компенсации за информацию, которая «выражается в неприличной форме» и оскорбляет достоинство.
Светлана Игнатьева
16:48

Светлана Игнатьева

Умер заслуженный артист России Владимир Кузенков

Умер заслуженный артист России Владимир Кузенков

Звезда советского и российского кино и театра скончался еще в декабре, но известно об этом стало лишь сейчас.
article_image 16:57

Автомобильная авария генерала Паттона остается спорной и сегодня

В то время как некоторые оплакивали трагическую потерю, другие на протяжении десятилетий верили, что смерть Паттона была чем угодно, только не несчастным случаем.

article_image 16:30

Пять признаков того, что у вас может быть дефицит витамина В12

Витамин В12 - важнейшее питательное вещество, которое, по данным Национального института здоровья, играет решающую роль в организме.

article_image 16:12

Как помогать другим и одновременно зарабатывать дополнительные деньги

Если вам нравится идея помогать другим, зарабатывая немного денег, вы можете решить сдавать плазму за деньги.