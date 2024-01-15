Джигурда заявил, что не намерен приносить извинения Волочковой за эротический ролик

"Эротическое кино", где предстали пьяные Анастасия Волочкова и Никита Джигурда, вызвало шквал негодования в сердцах соотечественников.

Люди требуют лишить горе-актеров всех званий. После публикации ролика в аккаунте Джигурды, Волочкова заявила, что не давала на это добро, заявив, что артист ей больше не друг.

Актер же заявил, что виноватым себя не чувствует и прощения теперь уже у экс-приятельницы просить не намерен.

Он назвал обвинения балерины смешными и ошибочными, заявив, что не делился видео закрытой репетиции постановки для взрослых.

Джигурда предполагает, что сама Волочкова могла это сделать, чтобы привлечь внимание к своей персоне.