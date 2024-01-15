Глызин пожаловался, что на его концертах дежурят врачи

В рамках шоу "Секрет на миллион" Алексей Глызин рассказал, что еще во время службы в армии серьезно застудил почки, заработав тогда хроническое заболевание.

На многих выступлениях знаменитости теперь во время обострения недуга трудится бригада скорой помощи.

По словам исполнителя, у него выходят камни, что приятным процессом назвать нельзя.

Ранее Глызин сообщил, что сидит на диете, чтобы соответствовать своей молодой супруге. Ест артист 1-2 раза в день, не употребляет пива, занимается спортом, посещает в баню, чтобы поддерживать себя в форме.