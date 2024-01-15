Резник назвал Вайкуле Фомой, не помнящим родства

Илья Резник посетовал, что Лайма Вайкуле не приехала поздравить Раймонда Паулса с днем рождения, хотя живут они рядом.

Поэт-песенник признался, что уже не удивляется подлости людей, назвав Вайкуле "Фомой, не помнящим родства".

Резник убежден, что исполнительница неблагодарный человек, о чем сообщает издание "Московский Комсомолец".

Ранее Илья Рахмиэлевич предположил, что причиной подобного поведения певицы может быть тот факт, что она серьезно больна.