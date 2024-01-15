Дерипаска дал свой прогноз по поводу сроков окончания СВО

Соображениями по поводу Олег Дерипаска поделился в рамках собственного Телеграм-канала.

Май следующего года - вот самый ранний срок окончания спецоперации, по мнению миллиардера РФ.

Так он высказался на предмет начала функционирования ВЭФ (World Economic Forum) в Давосе, рассуждая об установлении мира на Ближнем Востоке и в Украине.

Дерипаска обратил внимание, что на мероприятии международного характра будут видные американские политики такие, как госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Россиян в Давосе не будет.