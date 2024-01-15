Шоу Волочковой находится под угрозой срыва из-за эротического видео с участием балерины и Джигурды

Активисты убеждены, что своим поведением Анастасия Волочкова подает дурной пример молодым артисткам балета.

"Ветераны России" считают, что общение с артисткой нанесет несовершеннолетним психологическую травму и негативно скажется на их психике, о чем информирует Телеграм-канал SHOT.

Волочкова пока не комментировала выпады в свой адрес со стороны представителей общественного движения.

Светская львица выкладывает в соцсетях публикации, обвиняя уже бывшего друга Никиту Джигурду в предательстве.