Шоу Волочковой находится под угрозой срыва из-за эротического видео с участием балерины и Джигурды

Активисты убеждены, что своим поведением Анастасия Волочкова подает дурной пример молодым артисткам балета.
"Ветераны России" считают, что общение с артисткой нанесет несовершеннолетним психологическую травму и негативно скажется на их психике, о чем информирует Телеграм-канал SHOT.
Волочкова пока не комментировала выпады в свой адрес со стороны представителей общественного движения.
Светская львица выкладывает в соцсетях публикации, обвиняя уже бывшего друга Никиту Джигурду в предательстве.
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