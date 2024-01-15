Агутин сообщил, что никаких поблажек детям на шоу «Голос» не давал, критикуя их как взрослых артистов

Леонид Агутин в интервью на Ютуб-шоу POPCAKE сообщил, что детьми работает, так же как со взрослыми.

Артист не жалеет юных артистов, указывая прямо на положительное и отрицательное.

Агутин считает, что это полезно несовершеннолетним, но осознает, что после него нужно, чтобы кто-то их пожалел и успокоил.

Леонид обратил внимание, что пришедшие на проект юные артисты решили связать свою жизнь со сценой, а потому им следует привыкать к тому, что всем нравится они никогда не будут.