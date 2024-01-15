Медики обнаружили у Ивлеевой деформацию позвоночника, рассмотрев ее снимки с обнаженной вечеринки

Телеграм-канал Mash со ссылкой на представителей российского здравоохранения сообщает, что на фото у знаменитости разная высота плеч, перекошенные бедра и излишне выраженный изгиб спины.

Специалисты настоятельно рекомендуют ведущей ТВ РФ обратиться за медицинской помощью, чтобы ей прописали ношение лечебного корсета.

Ранее звездный юрист Сергей Жорин предупредил, что Генеральная прокуратура России может запустить новую серию проверок знаменитостей, участвовавших в «голой» вечеринке Ивлеевой.

Произойдет это по причине заявления главы Госдумы Вячеслава Володина, призвавшего жестче реагировать на такие выходки известных личностей.