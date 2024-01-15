Выгравший 1 000 000 000 рублей в лотерею житель Тюмени наконец пришел за выигрышем

В «Столото» сообщили, что кроме "миллиардера" из Тюмени за выигрышами в 1 000 000 российских рублей и более обратилась уже четверть победителей.

Известно, что для получения выигрыша победитель "Русского лото" должен предъявить организаторам "Русского лото" документы собственноручно или переслать их по почте.

Счастливчик должен предоставить заявление участника лотереи; копию паспорта; банковские реквизиты; копию ИНН; документ, подтверждающий статус налогового резидента России.

Ранее врач-психиатр Лев Пережогин в рамках интервью Телеграм-каналу "Радиоточка НСН" предостерег соотечественников об опасности возникновения зависимости от лотереи.