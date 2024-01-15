Жительница Дубая взорвала интернет, купив гроздь винограда за 120 долларов

Далила Лаариби из Дубая поделилась дорогой покупкой в видео на своем канале в TikTok, и привела пользователей в шок, сообщает rambler.ru.

В кадре женщина отдыхает на террасе крыши в роскошном платье с гроздью сочного винограда в руке. Далила отметила с иронией:

Я не смогла купить самый дорогой в Дубае пентхаус, потому решила купить самый дорогой в мире виноград.

По ее словам, за ветку винограда она заплатила 428 дирхамов ОАЭ, то есть около 120 долларов США.

Я даже их есть не хочу, - призналась Далила, любуясь идеальными виноградинвми.

Видео завирусилось и набрало 7,7 миллиона просмотров. Во втором видео она все-таки попробовала виноград:

Давайте посмотрим, стоит ли он того. Пахнет Шанель. Это как фруктовая икра.

Пользователи TikTok забросали автора комментариями, и далеко не все они милые.

Я не могу себе позволить даже обычный виноград, - написал один пользватель.

Другой при этом отметил: